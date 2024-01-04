Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Окно Овертона, эффект 25-го кадра — почему эти и другие популярные научные теории на самом деле являются заблуждениями

Окно Овертона, эффект 25-го кадра — почему эти и другие популярные научные теории на самом деле являются заблуждениями

Сторонники теории заговора утверждают, что ученый и психолог Джозеф Овертон разработал технологию массового зомбирования людей, с помощью которой обществу можно привить самые бесчеловечные идеи.

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Комментарии
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Александр Симаков
Начну с последнего  &quot;мифа&quot;, о Спарте&quot;.  Археологи  не нашли под скалой костей младенцев? 😂 Так это не удивительно! У детей, и в первую очередь у младенцев нет костей! Их скелет состоит из хрящевой ткани, которая полностью заменяется костной тканью в скелет человека только к 20 годам. Поэтому и нашли кости ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫХ СПАРТАНЦЕВ.  Хрящи и неокрепшие кости детей  полностью разлагаются в течении нескольких лет.  Окна Овертона. Почему автор связывает окна Овертона и только каннибализм?  На примере канибализма объясняется, как работает эта схема. Человека с помощью окон Овертона нельзя заставить заниматься каннибализмом. А заставить  есть жучков-червяков, продвигать нетрадиционные ценности и прочие &quot;новомодные тенденции&quot; - ЛЕГКО!  Что всякие ЛГБТэшники, веганы, трансгендеры,  чайлдфрии, феминистки, зелёные и прочие городские чокнутые прекрасно доказывают.
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19 час.
Леонид
Обвинить известные понятия в ложности на основе других понятий, которые потом так же развенчать, один из методов политтехнологии для сокрытия неугодного.
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8 час.

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