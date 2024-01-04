Окно Овертона, эффект 25-го кадра — почему эти и другие популярные научные теории на самом деле являются заблуждениями

Александр Симаков

Начну с последнего "мифа", о Спарте". Археологи не нашли под скалой костей младенцев? 😂 Так это не удивительно! У детей, и в первую очередь у младенцев нет костей! Их скелет состоит из хрящевой ткани, которая полностью заменяется костной тканью в скелет человека только к 20 годам. Поэтому и нашли кости ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫХ СПАРТАНЦЕВ. Хрящи и неокрепшие кости детей полностью разлагаются в течении нескольких лет. Окна Овертона. Почему автор связывает окна Овертона и только каннибализм? На примере канибализма объясняется, как работает эта схема. Человека с помощью окон Овертона нельзя заставить заниматься каннибализмом. А заставить есть жучков-червяков, продвигать нетрадиционные ценности и прочие "новомодные тенденции" - ЛЕГКО! Что всякие ЛГБТэшники, веганы, трансгендеры, чайлдфрии, феминистки, зелёные и прочие городские чокнутые прекрасно доказывают.