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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Патент Xbox раскрывает, как могла бы выглядеть стриминговая консоль Keystone Пару ...

Патент Xbox раскрывает, как могла бы выглядеть стриминговая консоль Keystone Пару ...

Патент Xbox раскрывает, как могла бы выглядеть стриминговая консоль KeystoneПару лет назад Microsoft официально подтвердила существование Xbox “Keystone”, подтвердив в мае 2022 года, что компания решила “отойти от текущей версии устройства” и найти новый подход.

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