Дополнительные баллы к ЕГЭ: за что дают и как получить

Объясняет эксперт фото: Shutterstock/Fotodom.ru Александр Батищев Образование Кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» Так как каждый ВУЗ самостоятельно разрабатывает правила поступления, то и дополнительные баллы к ЕГЭ у них могут быть свои.