В Германии был задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Как заявили в Федеральной прокуратуре города Карлсруэ, он собирал информацию о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о персонале и военных объектах на территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО.
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