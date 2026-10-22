В Германии был задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Как заявили в Федеральной прокуратуре города Карлсруэ, он собирал информацию о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о персонале и военных объектах на территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО.