Тренер "Ман Сити" Гвардиола произнес нецензурное слово на церемонии ФИФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нецензурно выругался на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, отвечая на вопрос ведущего мероприятия Тьерри Анри о сравнении своей нынешней команды и "Барселоны".
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