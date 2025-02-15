Прогноз погоды в Крыму на 15 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 15 февраляВ Симферополе +8 и снегВ Севастополе +9 и дождь со снегомВ Евпатории +8 и снегВ Черноморском +8 и снегВ Джанкое +6 и снегВ Ялте +9 и снегВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +8 и дождь со снегомВ Армянске +5 и снегВ Красноперекопске +6 и сн.