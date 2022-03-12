Виктория Сливко: «У нас мало сервиса в Тюмени, поэтому пришлось самим выбирать лыжи, обкатывать. Классно, что сегодня можно посоревноваться с лидерами Кубка мира»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах с сервисом перед началом спринта на Кубке России.

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