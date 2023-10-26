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ВСУ начали терять танки и БМП на Запорожском направлении из-за новых «минных коридоров»

ВСУ начали терять танки и БМП на Запорожском направлении из-за новых «минных коридоров»

Масштабы минирования тыловых районов ВСУ на Запорожском направлении постепенно увеличиваются. Теперь украинская армия сталкивается с проблемой минных полей не только при попытках продвижения, но и при перемещениях в собственном тылу.

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