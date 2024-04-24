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В МВД взялись за мигрантов. Что для них уже подготовили?

В МВД взялись за мигрантов. Что для них уже подготовили?

Политика в отношении мигрантов в России теперь изменится. Решение принято главой нашего государства, который подчеркнул, что жить и работать у нас теперь будут лишь те, кто готов уважать язык, традиции и нашу культуру.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
в МВД из во все времена  служили одни хапуги, взяточники и мошенники .И что бы они сразу переобулись ? Смешно .
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2 час.
В
Василий
Вроде на словах взялись за мигрантов, а что делать с их гаремами и спиногрызами?
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1 час.
сергей максимов
Думаю что очередной трендёж.
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16 мин.

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