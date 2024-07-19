NBC News: Байдену предрекли скорое завершение политической карьеры

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Окружение президента США Джо Байдена предрекает скорое завершение его политической карьеры на фоне неудач в ходе предвыборной кампании, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.