Постпред США при НАТО Смит: Китай занял сторону, поддерживая Россию на Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.
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