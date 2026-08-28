Мэр Москвы сообщил о росте доли новых поездов в метро и на МЦК до 82 процентов

За первое полугодие 2026 года доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце увеличилась до 82 процентов, сообщил Сергей Собянин.
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