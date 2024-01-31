BAZA: Чтобы попасть к стоматологу москвич сообщил в скорую о нападении на него с ножом

Из-за острой боли и температуры мужчина 12 раз пытался вызвать скорую, но она не приезжала.Из-за острой боли и температуры москвич 12 раз пытался вызвать скорую помощь, но она не приезжала, поэтому, чтобы попасть к стоматологу он сообщил в скорую о нападении на него с ножом.
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