BAZA: Чтобы попасть к стоматологу москвич сообщил в скорую о нападении на него с ножом

Из-за острой боли и температуры мужчина 12 раз пытался вызвать скорую, но она не приезжала.Из-за острой боли и температуры москвич 12 раз пытался вызвать скорую помощь, но она не приезжала, поэтому, чтобы попасть к стоматологу он сообщил в скорую о нападении на него с ножом.