Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вопрос об избрании главы Совета Федерации будет включен в повестку первого осеннего заседания палаты 25 сентября, сенаторы единогласно поддержат кандидатуру действующего спикера Валентины Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
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