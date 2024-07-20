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  • Даяна
    А где "Звезда"? Он намного лучше даже НТВ.Что не так с Первым?
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Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября

Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вопрос об избрании главы Совета Федерации будет включен в повестку первого осеннего заседания палаты 25 сентября, сенаторы единогласно поддержат кандидатуру действующего спикера Валентины Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

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