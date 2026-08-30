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Русский Днепропетровск

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Драго Боснич: «Искандер-1000» уже бьет по Киеву, Берлин и Осло для него не проблема

Драго Боснич: «Искандер-1000» уже бьет по Киеву, Берлин и Осло для него не проблема

Александр Перевалов 29 августа 2026 г., 17:36   Новая русская баллистика и украинская ракета FP-9 — реальность на поле боя против военной пропаганды ….

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