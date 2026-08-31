Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) помешает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу поддержать Киев, если победит на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
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