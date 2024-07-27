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Уан-Биссака открыт к переходу в «Интер». Посредники обсуждали возможность обмена на Думфриса

Уан-Биссака открыт к переходу в «Интер». Посредники обсуждали возможность обмена на Думфриса

Итальянский клуб наряду с Галатасараем проявляют интерес к 26-летнему защитнику «Манчестер Юнайтед». Сам футболист, как сообщается, открыт к переходу в «Интер».

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