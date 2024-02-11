П О П О Л Ь - В У Х 9

Юрий Ильинов

Сорок дней прошло со смерти мамы, – Помянули внуки, дети за столом: «Сколько накопила бабка хламу, Завтра всё на свалку увезём». Подогнали трактор утром к дому, Дверь раскрыли, начали кидать Кадки, стулья, тюфяки с соломой, Матери скрипучую кровать. Всю одежду. (Ведь носить не станем Старенькое бабкино тряпьё). И с повети (батька делал) сани До войны. «А вот ружьё моё!» – Старший сын нашёл свою игрушку, Посмотрел – и выкинул – не жаль. А в комоде, что хранит старушка? Батькина последняя медаль, Что вручили ей в военкомате В сорок пятом – помнится – году. Похоронка. Шёлковое платье – Одевала разве за нужду. Сжечь всё надо, а медаль оставить. Ящик полон писем – кто писал? Почтальонку в детстве не видали. «Ты не знала? Да и я не знал». Пачки перевязаны тесёмкой, И на каждой пачке – меткой год. Мать писала почерком неровным, Точно зная: муж их не прочтёт. С сорок пятого по две пятнадцать, – Семь десятков пачек – вот те на! Раз в неделю мужу отписаться Посулилась верная жена. Первое письмо открыли дети: «Здравствуй, милый. Где набраться сил После похоронки? Чёрный ветер До утра со мною голосил. Как я буду жить, совсем не знаю. Помни – не вдова я, а жена. А сегодня, милый, понимаешь Наконец закончилась война. Наших деток сохранить сумела, Вырастут – скажу им про тебя. Ваня шустрый, Танечка несмела, Написать бы – береги себя»… Год за годом. Пачки убывают. Дети – им за семьдесят давно – Книгу жизни матери читают, Словно смотрят старое кино. В девяносто пять ушла, а духа Не теряла никогда она. Доживала скромно век старуха – Верная солдатская жена. Письма дети все перечитали. Вот в руках последнее письмо, Полное тревоги и печали, Словно откровение само. «Здравствуй, милый. (Все так начинались). Вот и завершилась жизнь моя. Сколько лет с тобою не встречались, Знаю, ждёшь ты встречи, как и я. Прожила я честно эти годы. Наши внуки, правнуки растут. Вынесла утраты и невзгоды. Дети, милый, хорошо живут. Вышел век – я это понимаю. Смертный узелок давно готов. Чула звал меня: «Приди, родная». От твоих давно отвыкла слов. В памяти, рассудок не теряю. Немощь, старость, как ярмо гнетут. И писать тебе я завершаю. Знаю, письмеца мои сожгут»… Прочитали. У божницы свечку Засветили поминальным днём. Внук поднялся: «Письма, платье – в печку, А комод на свалку отвезём!» Лилия СИНЦОВА (с. Холмогоры Архангельской области)