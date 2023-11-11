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Президент Палестины Аббас обвинил США в отсутствии решения конфликта с Израилем

Президент Палестины Аббас обвинил США в отсутствии решения конфликта с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с обвинением в адрес Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что страна несет ответственность за отсутствие политического решения конфликта, развернувшегося на территории Ближнего Востока.

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