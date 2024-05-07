Баскетбольное объединение Сириуса 📍 Бесплатно ✈️ Чат в тг Ребята собираются пару раз в неделю на разных открытых площадках Сириуса, чтобы покидать мяч в удовольствие.
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Баскетбольное объединение Сириуса 📍 Бесплатно ✈️ Чат в тг Ребята собираются пару раз в неделю на разных открытых площадках Сириуса, чтобы покидать мяч в удовольствие.