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test mazurok

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🚉 В Крыму с 9 сентября начнут курсировать две дополнительные электрички Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, дополнительные пригородные поезда назначаются по маршруту Симферополь — Элеваторная — Симферополь, а также внесены корректировки в график движения ряда других электричек.

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