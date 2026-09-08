🚉 В Крыму с 9 сентября начнут курсировать две дополнительные электрички Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, дополнительные пригородные поезда назначаются по маршруту Симферополь — Элеваторная — Симферополь, а также внесены корректировки в график движения ряда других электричек.
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