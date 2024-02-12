Байден и король Иордании высказались против вторжения Израиля в Рафах

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в понедельник, 12 февраля, заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в городе Рафах на границе с Египтом, потому что «палестинцев погибло уже более 27 тысяч», – сообщают СМИ.