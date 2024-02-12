РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    КОНЕЧНО  НЕ НУЖДАЕТСА ,  так как и  ТАК  ВСЕ  ЯСНЕЙ  ЯСНОГО .................................  ...!!!В Белом доме заве...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    И что? Он думает хохлы на эти деньги купят снаряды. Они до хохловии не дойдут а осядут на ошфорах сынка нарколыги и с...Байден заявил о д...
  • Валерий Бирюков
    Лучше бы снизили количество отчётных документов для учителей и преподавателей, отменив ежегодные "дефективные" контра...Путин поручил раз...

Байден и король Иордании высказались против вторжения Израиля в Рафах

Байден и король Иордании высказались против вторжения Израиля в Рафах

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в понедельник, 12 февраля, заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в городе Рафах на границе с Египтом, потому что «палестинцев погибло уже более 27 тысяч», – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх