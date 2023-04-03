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Евгений Сатановский. Имитация силы

Евгений Сатановский. Имитация силы

Огромная проблема возникла у немалой части нашего начальства на всех уровнях и ещё большей части руководства «хозяйствующих субъектов» в бизнесе: как жить в условиях, когда как раньше не получается и не получится, а как надо и как им свыше велят и прозрачно намекают, они не умеют, не хотят и не могут? Вот, к примеру, те дипломаты, которые всё время насчёт ОБСЕ и ПАСЕ что-то несут, заплетающимися от своего постоянного завирального воляпюка голосами, про «платформы для высказывания позиции страны, которые нельзя терять» и прочее такое, они что, не отдают себе отчёта, что никакой пользы, кроме вреда от них и всей их деятельности стране нет и не было? Но что они ещё могут сказать и сделать? Признать, что надо отказываться от синекуры в Европе, к которой они привыкли, а многие там уже и хозяйством на пенсию обзавелись? Ага.

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