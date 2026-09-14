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«Кадыров относился ко мне как к сыну». Бериша рассказал, за что глава Чечни подарил ему машину

«Кадыров относился ко мне как к сыну». Бериша рассказал, за что глава Чечни подарил ему машину

Бывший полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну признался, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров относился к нему как к сыну и вспомнил, как получил в подарок от него автомобиль.

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