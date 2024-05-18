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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of Persia Сту...

Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of Persia Сту...

Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of PersiaСтудия-разработчик Evil Empire опубликовала для сообщества третье видео, касающееся предстоящей The Rogue Prince of Persia, в котором она ответила на вопросы, касающиеся художественного направления игры.

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