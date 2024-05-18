Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of Persia Сту...

Разработчики объяснили причину выбора визуального стиля The Rogue Prince of PersiaСтудия-разработчик Evil Empire опубликовала для сообщества третье видео, касающееся предстоящей The Rogue Prince of Persia, в котором она ответила на вопросы, касающиеся художественного направления игры.
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