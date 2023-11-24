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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джикия может сыграть с «Балтикой». Защитник полноценно тренируется со «Спартаком», пропустив больше месяца

Джикия может сыграть с «Балтикой». Защитник полноценно тренируется со «Спартаком», пропустив больше месяца

Об этом сообщил гендиректор «Спартака». — Что с контрактом Джикии? — Как только будет принято какое-то решение, мы обязательно об этом расскажем.

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