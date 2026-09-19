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Тульские новости

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Подросток на велосипеде повредил автомобиль возле Максима Горького

Подросток на велосипеде повредил автомобиль возле Максима Горького

Местные жители сообщают, что 15 сентября возле ТЦ на Максима Горького подросток на велосипеде въехал в припаркованный автомобиль и повредил кузов.

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