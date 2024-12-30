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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Виктор Каранкевич в рамках акции ´Наши дети´ посетил Бобруйский детский дом.

Виктор Каранкевич в рамках акции ´Наши дети´ посетил Бобруйский детский дом.

В Беларуси проходит акция ´Наши дети´Акция ´Наши дети´ параллельно проходит во всех уголках страны. П редставление и много подарков подготовил благотворительный марафон воспитанникам Бобруйского детского дома.

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