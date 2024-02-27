За 7 дней в Петербурге смогли собрать свыше 4 тонн опасных отходов

За неделю в Петербурге в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения специалисты экологических служб собрали больше 4 тонн опасного мусора, в числе которого оказались 7 кг ртутьсодержащих отходов.
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