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ГТРК Татарстан

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В Татарстане с 2025 года стартуют 11 новых нацпроектов

С 2025 года в Татарстане начнут действовать 11 новых национальных проектов, среди которых «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».

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