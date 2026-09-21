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Регионы России

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Владелец суши-бара в Керчи приговорён к ограничению свободы за массовое отравление

Владелец суши-бара в Керчи приговорён к ограничению свободы за массовое отравление

В Керчи суд вынес приговор владельцу суши-бара, после посещения которого более 20 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

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