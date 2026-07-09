Израиль ждёт от Трампа «зелёный свет», желая присоединиться к ударам по Ирану Израиль хотел бы присоединиться к американски.
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Израиль ждёт от Трампа «зелёный свет», желая присоединиться к ударам по Ирану Израиль хотел бы присоединиться к американски.
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