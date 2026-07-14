Денис Боков обсудил с семьями бойцов идею памятника пропавшим без вести на СВО

Варианты места для размещения памятника - Богородское кладбище или площадь Маргелова. Обсуждается, что частью композиции могут стать капсула с горстью земли, взятой в местах, где проходили сражения - например, Донбасс и Запорожье.
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