62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

199 подписчиков

Денис Боков обсудил с семьями бойцов идею памятника пропавшим без вести на СВО

Денис Боков обсудил с семьями бойцов идею памятника пропавшим без вести на СВО

Варианты места для размещения памятника - Богородское кладбище или площадь Маргелова. Обсуждается, что частью композиции могут стать капсула с горстью земли, взятой в местах, где проходили сражения - например, Донбасс и Запорожье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии