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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации гимнастики (FIG). Россияне могли отобраться на Олимпиаду в случае успешного выступления на этапах Кубка мира-2024.

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