Ксения Бородина отмечает свой день рождения на Алтае

<p>Ксения Бородина отмечает свой день рождения 8 марта. В честь этого события она решила отправиться со своими близкими друзьями на Алтай, где они будут праздновать радостное мероприятие на протяжении нескольких дней.
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