Артюхов: талантливые ребята будут слушать участников «Симфонии Ямала» в зале

Участники «Симфонии Ямала» сыграют для талантливых детей округа. О том, что юные музыканты смогут вживую послушать конкурсантов первого в регионе международного конкурса, который пройдет с 6 по 11 февраля в Салехарде, на встрече с журналистами сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
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