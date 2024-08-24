В трех воронежских поселках после атаки дронов ввели режим ЧС. Что известно

В ночь на 24 августа в Воронежской области сбили пять БПЛА, сообщило Минобороны. По словам губернатора Александра Гусева, «из-за падения фрагментов» БПЛА начался пожар, вызвавший «детонацию взрывоопасных объектов».
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