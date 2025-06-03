В Ровенской области людоловы захватили с помощью газового балончика непригодного к службе мужчину

Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что работники Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК — переименованный военкомат) в Ровненской области на западе Украины мобилизовали непригодного к военной службе мужчину, при задержании его избили и применили слезоточивый газ.