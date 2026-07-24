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Царьград

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Индонезия вышла на долговой рынок Китая

Индонезия вышла на долговой рынок Китая

Индонезия провела дебютное размещение государственных «панда-облигаций» на внутреннем рынке Китая. Минфин страны сообщил о выпуске бумаг на 7 млрд юаней, примерно $1 млрд.

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