Индонезия вышла на долговой рынок Китая

Индонезия провела дебютное размещение государственных «панда-облигаций» на внутреннем рынке Китая. Минфин страны сообщил о выпуске бумаг на 7 млрд юаней, примерно $1 млрд.
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