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«Торонто» запросит у «Сакраменто» Кигана Мюррэя в возможной сделке по Сиакаму или Ануноби

«Сакраменто» может попытаться выменять звезд «Торонто» Паскаля Сиакама или О Джи Ануноби. Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, при обсуждении подобной сделки канадский клуб нацелится на форварда «Кингз» Кигана Мюррэя.

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