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Царьград

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Екатеринбургский зоопарк сообщил о смерти льва Эрни в возрасте 19 лет

Екатеринбургский зоопарк сообщил о смерти льва Эрни в возрасте 19 лет

Африканский лев Эрни, проживший 19 лет, скончался в Екатеринбургском зоопарке. Лев, родившийся в 2007 году и некогда выступавший с цирком, попал в зоопарк, где стал отцом 16 котят.

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