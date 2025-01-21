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Царьград

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Диалог: Россия и Армения готовы разрешать проблемы отношений, заявил Симонян

Диалог: Россия и Армения готовы разрешать проблемы отношений, заявил Симонян

Спикер парламента Армении, Симонян, подчеркнул возможность ведения диалога между Арменией и Россией по всем вопросам, касающимся их двусторонних отношений.

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