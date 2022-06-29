"Всмятку в столб": новые подробности жесткого ДТП в районе Русского моста - видео

"Всмятку в столб": новые подробности жесткого ДТП в районе Русского моста - видео

Появились новые подробности жесткого ДТП на съезде к острову Русский. О произошедшем рассказали в Telegram-канале autogarant_vl (12+).

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