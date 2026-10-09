CNN Sees Metric That Looks 'Darn Good' For Republicans Before The Midterms CNN chief data analyst Harry Enten reported Wednesday that voter registration data in four swing states favors Republicans heading into the November midterms.
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