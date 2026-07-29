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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере семь человек были убиты, еще несколько ранены и похищены после того, как...

Нигерия: По меньшей мере семь человек были убиты, еще несколько ранены и похищены после того, как бандиты напали на деревню Цамайе в районе местного самоуправления Сабон-Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 28 на 29 июля.

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