Нигерия: По меньшей мере семь человек были убиты, еще несколько ранены и похищены после того, как бандиты напали на деревню Цамайе в районе местного самоуправления Сабон-Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 28 на 29 июля.
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