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Царьград

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«Мста-Б» уничтожила позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

«Мста-Б» уничтожила позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллерийские расчеты ВДВ осуществили атаку на временную базу украинских сил на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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