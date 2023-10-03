Пан Арестович снова вытащил из переполненных шаровар протухшую методичку...

Примерно раз в год широко известный в узких кругах пан Арестович достаёт из широких штанин из переполненных шароваров протухшую методичку пана Бжезинского "Без Украины Россия не империя", и начинает вещать, что если Россия и Украина объединяться, то это будет ого-го!Так, на днях Люсинда снова в беседе с дурналистами заявила, что "Каждой отдельной страны Россия бесконечно сильнее.