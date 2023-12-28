13 видов больших хищных кошек, которые оказались потеряны для нашего мира навсегда

Древние кошки представляют особый интерес для учёных и любителей дикой природы. Останки этих могучих хищников, обитавших на Земле тысячи и даже миллионы лет назад, помогают лучше разобраться в биологии и особенностях окружающей среды того времени.
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