Боевики ВСУ выпустили 85 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты атаковали территорию ДНР 31 раз за сутки, выпустив 85 боеприпасов. Об этом говорится в сообщении управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.
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