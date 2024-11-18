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«От таких как вы избавляются»: Иноземный охранник ЖК не стерпел замечания русской девушки
Комментарии
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Roman Resser
Это где-то там, на западе, где полиция их жёстко контролирует. У нас это, напрочь, отсутствует.
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2 час.
Наталия
Вопрос, а вообще почему, на каком основании этот, и, подобные ему, иноземные "не братья" работают в охранных фирмах? Почему им доверяют охрану людей и имущества и какие-то средства защиты и нападения, пусть даже электрошокер? Неужели им выдали соответствующий патент? Тут надо разбираться и с фирмой, которая нанимает таких работников,и с руководством ЖК, заключившим договор с этой фирмой.
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2 час.
Сергей Трофимов
еще один мусульманофашист засветился а в России их несколько миллионов скоро России не станет а будет что то мусульманское и все из за продажности российских чиновников
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1 час.
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