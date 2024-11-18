«От таких как вы избавляются»: Иноземный охранник ЖК не стерпел замечания русской девушки

Roman Resser Это где-то там, на западе, где полиция их жёстко контролирует. У нас это, напрочь, отсутствует.

Наталия Вопрос, а вообще почему, на каком основании этот, и, подобные ему, иноземные "не братья" работают в охранных фирмах? Почему им доверяют охрану людей и имущества и какие-то средства защиты и нападения, пусть даже электрошокер? Неужели им выдали соответствующий патент? Тут надо разбираться и с фирмой, которая нанимает таких работников,и с руководством ЖК, заключившим договор с этой фирмой.